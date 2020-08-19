Строительство стадиона для пляжного футбола в парке La Izvor близится к завершению

Парк La Izvor за последнее время буквально преобразился.

Строительство стадиона для пляжного футбола в столичном парке La Izvor ведется совместно с Федерацией футбола Молдовы и ФИФА. Как отметил генпримар Кишинева Ион Чебан, это единственный в своем роде стадион в регионе, где планируется проведение международных спортивных соревнований. Сейчас ведутся последние работы по его обустройству.

- Еще полгода назад парк La Izvor представлял собой унылое зрелище. Сегодня на стройплощадке ведутся работы по его реновации. Стадион для пляжного футбола в парке La Izvor – уникальный для нашего региона - вместимостью 1100 мест, готов на 95%. В настоящее время здесь ведутся последние работы по обустройству, – сообщил Ион Чебан на своей странице в Facebook.

По словам генпримара, рядом со стадионом идут строительные работы по обустройству площадок для занятий различными видами спорта: мини-футболом, теннисом, пляжным волейболом, а также детских и спортивных площадок. Все они будут общественными. Также обустраиваются пешеходные аллеи и выход к стадиону.

У входа в парк появится фонтан, а вскоре и весь парк будет модернизирован. Здесь будут обустроены парковочные места, а также беговые и велодорожки, появится уличная мебель, а пешеходные аллеи будут освещены.

- Парк La Izvor является одним из крупнейших в Кишиневе, и мы хотим сделать его привлекательным как для спортсменов, так и для всех жителей города.