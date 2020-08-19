Манифест „Время порядочных людей” - от Санду

Экс-премьер Майя Санду, кандидат на пост президента Молдовы, выкатила предвыборный манифест. Ну, что мы можем сказать... Да, цинизм молдавских политиков - это жестокое надругательство над здравым смыслом.

Достаточно лишь вспомнить, что Санду, будучи министром просвещения, активно реализовывала программу оптимизации школ. И хотя позакрывала она куда больше молдоязычных, нежели русскоязычных учебных заведений, сегодня осадочек остался.

Но так, конечно, много правильных слов (не считая трусости упомянуть Россию, но то такое, там же кураторам надо угодить). Нельзя не согласиться, если только не задаваться вопросом, при чём здесь молдавские политики?

Впрочем, Санду вполне себе стоит Игоря Додона, убежденного, что он выполнил почти все данные в 2016-м году предвыборные обещания.

@Telegram

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Настало время порядочных людей. Людей, которые знают какой должна быть Молдова.

Настало время порядочным людям объединиться и вместе сделать так, чтобы дела пошли в гору. Слишком долго нашу страну держали в плену коррупции и бедности. Мы слишком долго топтались на месте.

Настало время создать страну, которой можно гордиться, находясь дома или за рубежом. Страну, которая умеет ладить со всеми соседними странами и пользуется их уважением.

Настало время быть ближе к Европе, к Румынии и ко всем нашим друзьям, которые нас поддерживают и помогают нам.

Настало время, чтобы мир узнал нас не как одну из самых бедных стран, а как страну, которая предоставляет гражданам безопасность и благополучие.

Настало время семьям жить вместе, родителям с детьми, бабушкам и дедушкам с внуками, а не видеться только по праздникам или в интернете.

Настало время, чтобы у любого человека в Молдове была возможность достойно жить на честно заработанную зарплату и уверенность в том, что завтра ему будет чем кормить своих детей.

Настало время, чтобы молодые инициативные люди могли свободно открыть свой бизнес и развивать его при поддержке государства.

Настало время нашим родителям, бабушкам и дедушкам получать пенсию, которая позволит им достойно жить, покупать столь необходимые им лекарства и не мерзнуть зимой, чтобы сэкономить на хлеб.

Настало время, чтобы в наших школах обучали всех детей, и в деревнях, и в городах, независимо от того, находятся ли они в классе или перед компьютером.

Настало время, чтобы здоровье людей стало реальным приоритетом государства.

Настало время сесть за решётку всем бандитам и ворам крадущим миллионы, а не бабушкам продающим укроп на улице.

Настало время выбрать честных политиков, которые хотят и знают, как всё это сделать.

Политики, которые смотрят на Молдову как на бездонный мешок, из которого они беспрерывно воруют, должны уйти.

Политики, которые ссорят людей на почве этнической принадлежности, языка, веры или политической идеологии, должны уйти.

Политики, которые защищают воров и помогают богатым стать еще богаче, в то время как бедные еще больше беднеют, должны уйти.

Трусливые и лицемерные политики, которые говорят одно, а делают другое, которые предают свою страну и подчиняются чьим-то приказам, должны уйти.

Политики, которые используют государство в собственных интересах и действуют по бандитским законам, должны уйти.

Политики, которые тратят на роскошь, на отдых на Мальдивах, на дорогие машины, вместо того, чтобы помочь врачам, нуждающимся, пожилым людям и молодым семьям, должны уйти.

Порядочных людей намного больше, чем воров, которые правят страной. И им, ворам, очень страшен гнев объединившихся хороших людей.

Настало время всем объединиться. Вне зависимости от родного языка, будь то румынский, русский, украинский, гагаузский или болгарский, вне зависимости от политической идеологии, пришло время объединиться, чтобы сдвинуться с мертвой точки, чтобы в нашей стране у каждого было право и возможность жить достойно. Будем вместе работать для процветания страны, страны воссоединившихся семей и счастливых детей, где закон для всех един, а справедливость поставлена во главу угла.

Время порядочных людей.