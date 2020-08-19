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Здоровье
Коронавирус в Молдове, данные на 19 августа 2020: +626, страшный антирекорд
19.08.2020

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 19 августа, за последние 24 часа было обработано 2889 тестов, в том числе 2311 – первичных, 578 – повторных. В результате подтвердилось 626 новых случаев заражения COVID-19, в том числе 25 – в Приднестровье. Общее число инфицированных достигло 31415 человек, 8332 – активных.   

Четыре случая были импортированы из Турции. Остальные 622 случая – результат местной передачи. Наибольшее число инфицированных по-прежнему в Кишиневе – 361 человек.

Из числа заболевших 29 – медицинские работники: девять врачей, 18 медсестер и два сотрудника вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 512 пациентов, в том числе 31 – на искусственной вентиляции легких. Состояние 1257 пациентов медики оценивают как средней тяжести.

Из больниц выписаны 284 госпитализированных ранее пациента. Всего выздоровевших на данный момент – 22 169 человек. Жертвами COVID-19 стали 914 пациентов.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112. 

Автор: Михаил Генчу


 
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