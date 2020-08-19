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Экономика
На въездных таможнях Молдовы появятся временные налоговые посты
19.08.2020

На таможнях будут установлены временные налоговые посты для предотвращения незаконных перевозок пассажиров, товаров и посылок.

Такая мера обсуждалась на совместном заседании Национального агентства автотранспорта (ANTA) с представителями госучреждений и профильных ассоциаций автотранспортников Молдовы. Главной темой встречи стала борьба с незаконной перевозкой людей и грузов и реализация Плана совместной деятельности ANTA, Генерального инспектората полиции и Государственной налоговой службы по мерам, направленным на предотвращение и борьбу с незаконной транспортировкой товаров, посылок и людей, ликвидацию подпольных автостанций, благоустройство в области автомобильного транспорта на период 2020-2022 гг.

В ходе дискуссии по повестке встречи было принято несколько инициатив. Одна из них – об установке на таможенных постах при въезде в Молдову на 2 месяца налоговых постов.

Кроме того, ANTA передаст в ГНС копии документов о правонарушениях, составленных за период с 1 января по 31 марта, и проинформирует о предпринятых мерах.

Также будет создана рабочая группа при премьер-министре Молдовы с участием представителей Минэкономики и инфраструктуры, ANTA, ГНС и полиции для решения проблем, связанных с перевозкой товаров, пассажиров и посылок.

Еще одна межведомственная рабочая группа будет заниматься проведением внезапных проверок на территории автотранспортных операторов.

Отчеты о реализации совместного плана действий, предпринятых мерах и полученных результатах, будут представляться на ежемесячных встречах в ANTA, которые будут созываться до 10 числа, сообщает InfoMarket.

Подготовил Михаил Генчу


 
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