Внимание! Маршруты движения некоторых троллейбусов будут изменены

Изменения вступят в силу уже с завтрашнего дня.

Примэрия Муниципия Кишинев сообщила о внесении изменений в маршруты движения некоторых столичных троллейбусов. Изменения будут действовать с 8:00 четверга, 20 августа, до 24:00 субботы, 29 августа.

В связи с ремонтными работами на улицах К. Тэнасе, Г. Виеру, А. Пушкина и Иерусалимской, будут внесены временные изменения в маршруты движения следующих троллейбусов:

- Маршруты троллейбусов №7 и №10 сокращается до улицы Албишоара (остановка Цирк);

- Маршруты троллейбусов № 12 и 25 будут организованы следующим образом: с ул. Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони по ул. Букурешть, А. Щусева, Михай Витязул, Петрикань, Калеа Орхейулуй и далее по установленным маршрутам;

- Троллейбус № 24: с ул. А. Пушкина на ул. Букурешть, А. Щусев, Михай Витязул, Петрикань, Калеа Орхейулуй, бул. Национального Возрождения, ул. Богдан Воевода, Алеку Руссо и далее по установленному маршруту;

- Маршруты троллейбусов № 16 и 32: с ул. А. Пушкина по ул. Иерусалимская, бул. Григоре Виеру и далее по установленным маршрутам.