Слусарь не хочет связываться с Филатом

DA поддержит кандидатуру Нэстасе. Просьбы Филата взять его "на борт проевропейского корабля" не возымели действия - вслед за PAS свое прохладное отношение к такой идее выразила и платформа DA в лице Слусаря, который заявил, что он "не хочет ассоциироваться с Филатом". Что до "единого кандидата", то это, по словам Слусаря, Андрей Нэстасе.

- Мы еще давно внесли предложение об едином кандидате от всех проевропейских сил, но коллеги не услышали нас. Сейчас уже поздно об этом говорить. К тому же, для меня проблема - сам Влад Филат, я не хочу ассоциироваться с ним, - заявил Слусарь, слова которого приводит телеканал ProTV.

Автор: Михаил Генчу