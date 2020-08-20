PAS ответила Филату, призвав его поклоняться Санду

Не обошлось и без популизма. Формирование PAS ответило Владу Филату, который призвал своих воспитанников, а также партию Нэстасе DA объединиться в единый электоральный блок для участия в президентских выборах.

В сообщении, появившемся на страничке в Facebook, содержится напоминание о том, что у PAS уже есть свой кандидат, это, конечно же, Санду, а также присутствует попахивающее популизмом утверждение, что "главной нашей целью является благосостояние людей".

В завершение пресс-служба формирования призвала всех "голосовать за Майю Санду".

PAS - это всего лишь ребрендинг провалившегося проекта Филата

Автор: Михаил Генчу