Бизнес забывает, что мы уже несколько десятилетий живем в условиях рыночной экономики

Возможности Молдовы не идут в сравнение с возможностями более развитых стран.

Из-за пандемии коронавируса мировая экономика находится в глубоком кризисе. Целый ряд отраслей, такие как туризм, перевозки, HoReCa (гостиничный бизнес), торговля и другие несут огромные убытки. К этим проблемам добавились сложные погодные условия, катастрофически ударившие по сельскому хозяйству. Власти республики пытаются найти возможности для поддержки бизнеса, однако следует помнить, что у Молдовы они крайне ограничены.

Как отметила в этой связи экономист Галина Шаларь, некорректно сравнивать финансовые возможности нашего государства с возможностями куда более благополучных стран.

- Забывается, что на протяжении почти нескольких десятилетий, в том числе и при помощи СМИ и экспертного сообщества, Молдова известна, как беднейшее государство в Европе. Отсюда следует неизбежное понимание: в условиях кризиса финансовые ресурсы для поддержки бизнеса беднейшего государства в Европе нельзя сравнивать с возможностями других европейских стран, - заявила Галина Шаларь в эфире студии Sputnik Молдова.

По мнению эксперта, сейчас в Молдове сложилась противоречивая ситуация: страна уже почти тридцать лет живет в условиях рыночной экономики, а бизнес просит помощи у самого бедного государства в Европе.

- Мы в условиях кризиса забываем, что с 1992 года мы развиваем рыночную экономику. В условиях рынка основная ответственность за результаты бизнеса лежит на самом бизнесе. Это правило, - подчеркнула Шеларь.

К такому противоречивому результату привели стереотипы, посылаемые обществу, в том числе, при помощи СМИ и экспертного сообщества.

- С одной стороны у нас действуют рыночные отношения, и государству незачем вмешиваться в экономику. А с другой… В критической ситуации у нас задействуется «глубокая память» о плановой экономике, когда действительно рука государства была видимой и очень сильной, - заключила эксперт.

Следует заметить, что в отличие от предыдущих властей, это правительство делает все возможное, чтобы дать бизнесу выйти из кризиса. Однако некоторым все мало, они почему-то считают, что все остальные могут обойтись. А если нет – то выступают с ультиматумами. Хочется спросить бастующих аграриев: вы всерьез верите, что если убрать президента и правительство Кику, то погода в Молдове изменится, и что, если придут к власти, так называемые евроинтеграторы, которые толкают вас на протесты, то им будет дело до ваших потерь? Неужели все эти годы вас так ничему не научили?

Автор: Михаил Генчу