Река Рэут потеряла до 40 процентов своего стока

Катастрофическая ситуация в связи с засухой. Отсутствие снега зимой, как и можно было предсказать, обернулось засухой летом - и к концу этого периода года последствия засухи ощущаются особенно остро. Страдают не только посевы - страдают и сами реки, которых в Молдове и так не очень много.

Река Рэут, длина которой составляет почти 300 километров, традиционно играет очень важную роль в жизни крестьян средней части Молдовы, однако сейчас она уже не в состоянии удовлетворить потребности людей, потеряв до 40 процентов своего стока. Очень сильно ощущаются проблемы в Оргеевском районе, в частности, в селе Чокылтень:

- Мы тут раньше пользовались водами реки для орошения 400-500 гектаров в низине и еще 300 гектаров наверху, на холме, тут ловили рыбу, все было зеленым. А сейчас... Я раньше никогда такого не видел. Еще 10 лет назад уровень воды в реке был намного выше, а теперь даже животных негде искупать. Рыбы тоже нет, - сетует житель села Чокылтены по имени Ион Дулгьеру, слова которого приводит телеканал Publika.

Встревожено и руководство Оргеевского района:

- Рэут практически потерял подпитку из подземных источников, высохли и другие притоки, - подтвердил Дину Цуркану, руководитель района.

Автор: Михаил Генчу