Константин Тампиза: «При Сталине за пренебрежение продовольственной безопасностью расстреливали…»

Когда я увидел, сколько троллей, искусствоведов, военных историков и кандидатов наук ополчились на крестьян, аграриев, понял, что не могу оставаться в стороне.

Нет такого искусства - стать крестьянином, есть искусство им оставаться. Может, в городе и поумнее народ, но питание для существования и выживания им дают аграрии. К чему призываете, на что толкаете? Вы что, забыли, что крестьяне могли держать в страхе целые империи? Кому нужен социальный конфликт? Они вышли на протест от безысходности. Нашли способ защитить бездарных государей?

Посмотрите, кто нами управляет. Премьер-министр Ион Кику опустился до уровня персонажа песни Владимира Высоцкого «Песня о слухах»: «Ходят слухи тут и там, ходят слухи по горам, а беззубые старухи их разносят по умам». Оказывается, в инициировании протестного движения виноват какой-то лидер оппозиционных партий, у которого 895 га сельскохозяйственных угодий. Он «получил за период 2015-20 годы аж 2263 тысяч лей, а заплатил налогов только 1098 тысяч лей. Удивляет, почему премьер не взял период 1917-2020 годов?

А я, руководствуясь логикой и цифрами «уважаемого премьера», обвиню его в преднамеренной дезинформации.

Итак, 895 га. Чтобы их обработать и получить урожай при расходе топлива по всему кругу работ 90 литров на гектар, надо ежегодно приобрести 80 тысяч литров дизельного топлива. За 5 лет это уже 400 тысяч.

Для дальнейших расчетов потребуется небольшое мое разъяснение как специалиста – преподавателя дисциплины «Методы и техника налогообложения» в академии экономических знаний. Внимание, без «ученой степени», но с достаточным наличием серого вещества!

Так вот, акциз и налог на добавленную стоимость - это налог в виде надбавки к цене, и его платит потребитель, повторяю, тот, кто покупает и потребляет. В нашем случае налоги на дизельное топливо вносит в бюджет не «Лукойл» или «Петром», а фермер. Оказывается, этот оппозиционер только через налоги на топливо внес в бюджет более 2,2 миллиона лей. Слышишь, Ион, если подвел консилиер, уволь, он тебя как премьера просто подставил.

Но больше всего меня возмутил вызов, брошенный моим коллегой, Александром Муравским. В разное время оба работали вице-премьерами, министрами национальной экономики, продвигали экономические реформы, призывали к развитию частной инициативы, ратовали за стимулирование местного производителя.

Открываю его пост в Facebook, перепечанный «Молдавскими ведомостями» 17 августа. Муравский: «На каком основании фермеры чего-то требуют? Это их бизнес, это их риск». И фотография… На плакате первого трактора - призыв «Nu stoarcețî bani din agricultori» («Не выжимайте деньги из аграриев»). Саша, ты стал заложником плаката. О чем просит крестьянин и о чем «философствуешь» ты? А крестьянин-то прав! «Твои» ободрали его с ценами на дизтопливо. Мой сокурсник по институту и партнер по преферансу Валера Грачев, опять будет недоволен; часто об этом напоминаю. А что делать, если правители не принимают мер? Я направил премьеру методологию Македонии по регулированию цен на топливо, чтобы применить хотя бы в это тяжелое время.

А теперь мой расчет. Если бы правительство в этом году применяло македонскую методологию, то только за восемь месяцев аграрии сэкономили бы почти миллиард лей. А цены на газ для крестьянина и селянина в переводе на электроэнергию?

И опять расчет! Внедрение спотовой цены на газ позволило бы снизить тариф на электроэнергию где-то на 40 бань. Наш фермер-овощевод двумя насосами общей мощностью 75 квт в час гоняет в поле из озера - накопителя 150 м3 или 3,6 тыс. м3 в сутки. В месяц его кинули на 22 тысячи лей.

Про удобрения рассказать?

А теперь перейдем к философии Муравского, в кавычках - его выражения.

«Штрафы за блокирование трасс и их использование для законопослушных граждан»… Нет уже законопослушных среди селян. Их довели до крайности… Так что? Восстание Пугачева?

«Растаскивание колхозного и совхозного имущества»… Это уже ностальгия… Кто предлагал вернуть… кибуцы (колхозы)? Илан Шор? О-о-о… Что, есть перевод из Израиля? Такие у меня «глупые» предположения…

«Продолжает формироваться класс крупных землавладельцев-латифундистов… богатые становились богаче, но какова отдача от сектора?». Ребята, это уже диагноз! Экономисту должна быть понятна экономическая эффективность крупных хозяйств по сравнению с наделами в 0,5-1,0 га. А отдача? Это продукты питания для людей, это корма, это занятость людей, это сырье для консервных заводов, это услуги транспорта. Понял еще одну вещь у Муравского: он за коллективизацию и экспроприацию экспроприаторов.

«Аграрный сектор стал активным пользователем страховых услуг»… Нет, не стал, Саша, и ты знаешь почему. Найдите хоть один случай, когда аграрий получил страховую выплату в миллион лей. В страховой компании такие юристы-адвокаты, что мало не покажется. И еще… Способен наш фермер противопоставить себя системе? Особенно нашей судебной? Давайте создадим нормальное правовое поле для страхования, приземлим и страховые компании, и тогда крестьянин откликнется.

«На каком основании они чего-то требуют? Им никто ничего не должен. Это их бизнес, это их риск»…

Приехали… А в России думают по другому и разработали семь основных направлений стимулирования развития аграрного сектора: развитие отраслей агропромышленного комплекса; стимулирование инвестиционной деятельности; техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие; развитие мелиоративных и ирригационных систем; развитие сельских территорий; создание системы поддержки фермеров и развития с/х кооперации; проект «Экспорт продукции АПК».

Имею очень много предложений от Александра в бытность министром на тему защиты местного товаропроизводителя, стимулирования развития АПК, создания мощностей переработки с/х продукции, развития фермерства и т.д..

Два таких разных человека в одном лице? Один грамотный экономист, приятный человек; другой - заблудившийся политикан, философ.

Не всем понравится, но я уважаю любое мнение. Лучший ответ оппонентам - приглашение на экскурсию к нам и в приложении - маленький фильм и мнение об увиденном туза среди председателей колхозов, депутата первого парламента Михаила Поповича.

Во второй части обратился к высказываниям А.Г.Лукашенко: «Только взялся за яйца, как сразу масло пропало».

Беседую с селянином, русским. Указывает на прокладку дороги и… едкое выражение:

- Готовят нас к отпуску…

- Не понял? Причем тут дорога и отпуск?

- Истощенный крестьянин берет отпуск один раз, на кладбище.

И начал свой грустный рассказ. Выращивал и продавал на рынке 200 птенцов-утят. 35-40 лей за штуку, то же деньги для семьи. В этом году никто не покупает, нашелся один спекулянт, предлагает 15 лей. Мой собеседник решил, что лучше ими накормит любимую собаку. Два года назад сельское стадо насчитывало 48 коров, сегодня 8, а к концу года прогнозируются только 5. Скудеет и сельский рынок, все меньше предложений молока, брынзы, яиц, масла…

В воскресенье съездил на рынок в Старые Саратены. Мужик продает кукурузу, очередь, 6 лей за кг. Год назад цена была 2,80-3,00 лея. Пшеница, цена выросла с 3,0 лея до 5,6 лея; за «балот» люцерны просят 60 лей, а стоил 25. Позвонил и поинтересовался ценами в Румынии у своего друга, фермера из Giurgiu Mariusa Stoicescu. Один килограмм пшеницы в молдавских леях стоит 3,15, кукурузы -2,50….

С нашими ценами на корма крестьянин не конкурент на рынке мяса, забьет скот, съездит в город и купит импортное. Обратимся к статистике. Крестьяне держат 88 процентов крупного рогатого скота. Два года назад это было 148 тысяч голов, в том числе коровы - 107 тысяч. К концу года ожидается 92 тысячи голов, из которых 78 тысяч коровы. Сохранение поголовья - это вопрос продовольственной безопасности населения.

При Сталине за пренебрежение этим расстреливали, при Брежневе исключали из партии, здесь… одни рапорты премьера и министра: у нас все есть, нам ничего не угрожает… Раз у нас все есть, берем на вооружение опыт национального банка – интервенция государства на рынке зерна. Поставляем десятки тысяч тонн, упали цены, и крестьянин спасен. Но есть одно но… Государство - импотент, ничего не имеет и не может. Когда нет, можем купить… Есть же 6 миллиардов лей на дороги. С дорогами подождем, а с голодом? Проблематично и опасно!

Вот почему крестьяне вышли на дорогу… Не предложим эффективные меры - можем ждать любых сюрпризов.

И последнее. При миллионных потерях в этом году мы не претендуем на возмещение ни на один бэнуц из бюджета. Отдайте бедным…

Константин ТАМПИЗА