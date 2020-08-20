Платформа DA приняла к сведению предложение ЛДПМ и реакцию ПДС

Платформа „Достоинство и правда” приняла к сведению инициативу ЛДПМ относительно президентских выборов и создания избирательного блока. Формирование приняло также к сведению реакцию Партии действия и солидарности, которая расценивает данное предложение как запоздалую и бесперспективую, передает IPN со ссылкой на сообщение Платформы DA.

По сути, реакция Платформы DA ограничивается формулировкой „приняла к сведению”, даже если в тексте сообщения содержится ряд примеров последних лет, когда партия „выступала за объединение всех правых сил и продвижение единого кандидата на президентских выборах”, но которые, однако, не были приняты.

„Предлагаемое Платформой DA решение, которое гарантировало бы победу в президентских выборах, отправку в оппозицию Игоря Додона и ПСРМ, укрепление проевропейских и национальных партий в перспективе предстоящих досрочных или очередных парламентских выборов, к сожалению, не было одобрено ни ПДС, ни другими политическими игроками, объявленными проевропейскими или унионистскими”, говорится в документе.