20 Августа 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Платформа DA приняла к сведению предложение ЛДПМ и реакцию ПДС
20.08.2020

Платформа „Достоинство и правда” приняла к сведению инициативу ЛДПМ относительно президентских выборов и создания избирательного блока. Формирование приняло также к сведению реакцию Партии действия и солидарности, которая расценивает данное предложение как запоздалую и бесперспективую, передает IPN со ссылкой на сообщение Платформы DA.

По сути, реакция Платформы DA ограничивается формулировкой „приняла к сведению”, даже если в тексте сообщения содержится ряд примеров последних лет, когда партия „выступала за объединение всех правых сил и продвижение единого кандидата на президентских выборах”, но которые, однако, не были приняты.

„Предлагаемое Платформой DA решение, которое гарантировало бы победу в президентских выборах, отправку в оппозицию Игоря Додона и ПСРМ, укрепление проевропейских и национальных партий в перспективе предстоящих досрочных или очередных парламентских выборов, к сожалению, не было одобрено ни ПДС, ни другими политическими игроками, объявленными проевропейскими или унионистскими”, говорится в документе.


 
Количество просмотров:
107
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.