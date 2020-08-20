Изменился способ регистрации кандидатов на президентских выборах

На вчерашнем заседании Центральная избирательная комиссия утвердила изменения в положение об особенностях выдвижения и регистрации кандидатов на выборах президента Республики Молдова.

Секретарь ЦИК Максим Лебединский сообщил, что положение согласовано как с Министерством юстиции и Национальным центром борьбы с коррупцией, так и с ассоциацией Promo-LEX. «Все предложения гражданского общества, кроме одного, были приняты. В проекте есть несколько технических и грамматических корректировок норм регламента по сравнению с другими нормативными актами и Избирательным кодексом», - сказал он, передает moldpres.md

Основное изменение в положении о выдвижении и регистрации кандидатов на президентских выборах связано с корректировкой положения и модели отчета о доходах кандидатов. «За изменения следует проголосовать как можно скорее, чтобы в период выдвижения инициативные группы имели более четкое представление об изменениях», - подчеркнул Лебединский.