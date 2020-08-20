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Общество
Гражданам Молдовы запретят получать посылки из-за рубежа
20.08.2020

Гражданам Молдовы запретят получать посылки из-за рубежа.

    На въездных таможнях Молдовы могут установить временные налоговые посты для предотвращения незаконных перевозок пассажиров, товаров и посылок. 
Такая мера обсуждалась на совместном заседании Национального агентства автотранспорта (ANTA) с представителями госучреждений и профильных ассоциаций автотранспортников Молдовы. 

   После дискуссий по темам встречи, было принято несколько инициатив. Так, на таможенных постах при въезде в Молдову на 2 месяца предложено установить налоговые посты. 

   При премьер-министре Молдовы будет создана рабочая группа с участием представителей Минэкономики и инфраструктуры, ANTA, ГНС и полиции для решения проблем, связанных с перевозкой товаров, пассажиров и посылок. 

    Как стало известно депутаты, и чиновники возмущены резким падением продаж в принадлежащих им торговых центрах. Даже перекрытие границ из-за пандемии не смогло снизить потом пересылаемых посылок. Удивляться этому не стоит. В ЕС цены на товары в среднем в несколько раз ниже, чем в Молдове. А поток пересылаемых денег увеличился. Правительству поставлена задача изъять эти деньги у населения. 

    Этим же объясняется резкое падение курса. Общий объем банковских переводов из-за рубежа в Молдову в пользу физических лиц во втором квартале составил более 369 миллионов долларов. Если в апреле это было 6 863 400 000, то уже в августе 6 088 500 000. То есть за счет курса банки смогли заработать более 800 000 000 леев.

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