Чрезвычайная комиссия по здравоохранению утвердила Инструкцию о мерах предотвращения заражения COVID-19 в период выборов

Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здравоохранению утвердила Инструкцию о мерах предотвращения заражения COVID-19 в период выборов, подготовленную Центральной Избирательной Комиссией Молдовы (ЦИК).

Таким образом, согласно документу, день президентских выборов – 1 ноября 2020 года пройдет с соблюдением ряда правил.

В дополнение к уже известным правилам – соблюдение социальной дистанции между людьми, правил гигиены рук и респираторной гигиены, ношение масок, выполнение термометрии, обеспечение членов избирательных комиссий средствами защиты, предоставление дезинфицирующих средств для рук при входе на избирательные участки, обработка поверхностей дезинфицирующими средствами и вентиляция помещения, в Инструкции говорится – посещение избирательных участков может быть «запрещено» как должностным лицам, так и избирателям:

«3.5. Должностным лицам избирательных органов или другим участникам избирательного процесса, у которых проявляются симптомы острой респираторной инфекции, будет запрещено присутствовать на избирательных процедурах».

«3.6. В том случае, если у должностного лица избирательного органа, оператора и / или лица из вспомогательного персонала, будут выявлены симптомы острой респираторной инфекции, его заменяет назначивший его субъект, оповещая о необходимости самоизоляции и информировании семейного врача».

При этом уточняется, что официальные лица будут экипированы должным образом – в масках, защитных прозрачных экранах, перчатках и т. п.

Что касается «запрета» для некоторых избирателей находиться на избирательном участке, упоминается:

«3,9. Избиратели с симптомами острой респираторной инфекции (температура выше 37 градусов, кашель, одышка и т. д.) на избирательный участок не допускаются. Им будет рекомендовано вернуться домой, соблюдая меры защиты, самоизолироваться и сообщить об этом семейному врачу».

«3,10. Избиратели, у которых проявляются симптомы острой респираторной инфекции, смогут воспользоваться правом голоса по месту нахождения, подав заявление на избирательный участок, находящийся по месту жительства / регистрации. Заявление можно подать в письменной или устной форме, на протяжении 2 недель до дня голосования или в день голосования до 15.00».

В то же время, первостепенным для команды с мобильной урной будет посещение пожилых людей, людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, проблемами со здоровьем или другими уважительными причинами, по которым они не могут явиться на избирательный участок, а затем будут посещены люди, находящиеся на самоизоляции в условиях заражения COVID-19.

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