Чрезвычайная комиссия по здравоохранению утвердила Инструкцию о мерах предотвращения заражения COVID-19 в период выборов

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Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здравоохранению утвердила Инструкцию о мерах предотвращения заражения COVID-19 в период выборов, подготовленную Центральной Избирательной Комиссией Молдовы (ЦИК).
Таким образом, согласно документу, день президентских выборов – 1 ноября 2020 года пройдет с соблюдением ряда правил.
В дополнение к уже известным правилам – соблюдение социальной дистанции между людьми, правил гигиены рук и респираторной гигиены, ношение масок, выполнение термометрии, обеспечение членов избирательных комиссий средствами защиты, предоставление дезинфицирующих средств для рук при входе на избирательные участки, обработка поверхностей дезинфицирующими средствами и вентиляция помещения, в Инструкции говорится – посещение избирательных участков может быть «запрещено» как должностным лицам, так и избирателям:
«3.5. Должностным лицам избирательных органов или другим участникам избирательного процесса, у которых проявляются симптомы острой респираторной инфекции, будет запрещено присутствовать на избирательных процедурах».
В то же время, первостепенным для команды с мобильной урной будет посещение пожилых людей, людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, проблемами со здоровьем или другими уважительными причинами, по которым они не могут явиться на избирательный участок, а затем будут посещены люди, находящиеся на самоизоляции в условиях заражения COVID-19.
@Telegram MV
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