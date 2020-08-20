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"Осенний марафон" в Кишиневе. Будет ли "майдан"?
20.08.2020

Оппозиция в Молдове действует по "известному сценарию: мы можем только победить, любой другой результат будет означать, что выборы сфальсифицированы, а значит, нужно выводить людей на улицы и "отстаивать выбор народа".

Такое мнение высказал бывший глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Владимир Ястребчак, комментируя митинги молдавской оппозиции.

Он при этом затруднился сказать, будет ли "майдан" в Кишиневе.

"Осенний марафон" - точно будет. И протесты вполне могут стать его завершением. Вернее, не завершением, а началом нового этапа в молдавском политическом многоборье", - уверен эксперт.

Он не считает, что оппозиция специально "организует протесты, в том числе с участием фермеров, чтобы дестабилизировать ситуацию".

"Скорее, она старается использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах. Оппозиционные политики пока не готовы предложить "позитивную" повестку, но зато критика нынешней власти с каждым днем становится все жестче. Протест фермеров - дополнительная возможность заявить о неэффективности власти, постараться создать в стране ситуацию давления на власть, возможно - и дестабилизировать ситуацию, чтобы усилить недовольство населения", - сказал Ястребчак.

По его словам, "если между фермерами и правительством и будет достигнут компромисс (а он, скорее всего, будет достигнут), то и это оппозиция поставит себе в заслугу - дескать, все получилось благодаря нашему давлению на "режим Додона"".

@Telegram VM


 
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