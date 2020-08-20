Те, кто бастует и не уезжает домой работать - помощь не получат!

Глава молдавского правительства Ион Кику пригрозил, что лишит помощи аграриев, которые продолжают акции протеста. По его словам, государство не будет "компенсировать потери" аграриев от засухи, а оказывает помощь, чтобы "обеспечить продовольственную безопасность страны".

"Те, кто сейчас не работает, но стоит [на протесте] с техникой, приобретенной за счет бюджетных средств, те, кто не вернулся к сельскохозяйственной деятельности, то есть не использует [выделяемые] деньги, те их не получат", - предупредил премьер.

Ситуация с аграриями должна разрешиться в ту или иную сторону. Если в ту - аграрии должны дать заднюю. Если в иную, то пора на тракторах въехать в кабинет главы правительства. Но в целом возникла классическая для Молдовы ситуация - начатый протест не знаю, как закончить, чтобы не просто сохранить лицо, а предъявить абсолютную политическую, социальную и моральную победу.

За протестами торчат уши и это сами аграрии не особо скрывают, благо, они действительно пострадали от метеоусловий, а потому протест как бы оправдан, хоть и подогревается политиками. Сами недовольные намерены сегодня-завтра решить, считают ли они шаги правительства достаточными в кризис. Впрочем, если окажется, что не считают, тогда что? Ну, предположим радикальный сценарий, штурм правительства на тракторах и комбайнах, но дальше что?

Мы бы сказали так, что дальше аграрии должны заявить о недоверии ко всему политическому классу и выдвинуть кого-то из своих рядов в президенты, чтобы увидеть, какова реальная поддержка всего этого протестного движения. Тогда всё встанет на свои места, а аграрии будут люто разочарованы.

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