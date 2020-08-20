Сын Филата был единственным, кто опротестовал решение правоохранительных органов Великобритании

Английские власти конфисковали дорогостоящий автомобиль и заморозили банковские счета.

Лука Филат стал первым, кто опротестовал в суде постановление, подписанное Национальным агентством по борьбе с организованной преступностью Великобритании. Такое случилось впервые за все время существования ведомства.

8 ноября 2019 года судебная инстанция первый раз отвергла первый протест, поданный от имени Луки Филата - речь шла о постановлении, согласно которому были конфискованы 500 тыс. фунтов стерлингов.

Власти выразили озабоченность тем, что на территории Великобритании отмываются такие огромные суммы денег.

В феврале 2019 года Национальное агентство по борьбе с организованной преступностью подало запрос на имя британской судебной инстанции о конфискации 500 тыс. фунтов стерлингов, что составляет 644 тыс долларов США, замороженных на трех банковских счетах еще в мае 2018 года.

Запрос был удовлетворен собранием магистратов Лондонского трибунала.

Агентство по борьбе с организованной преступностью выяснило, что Лука Филат ведет непомерно роскошную жизнь на деньги от компаний, напрямую связанных с осужденным экс-премьером Владом Филатом.

Были отслежены платежи, поступавшие на три банковских счета, посредством платежной межбанковской системы Hawala.

Лука Филат безуспешно пытался убедить власти Великобритании, что деньги, пришедшие на его банковские счета из Ирака, Турции, и Кайманских островов, включая и перевод на 5,5 млн долларов, являются подарком от хорошего друга.

Ранее «Блокнот Молдовы» писал о том, как во время интервью вопрос о происхождении денег был задан бывшему премьеру Владу Филату.

- Не могу ответить, откуда эти деньги. Я не знаю, чем он (Лука Филат) занимается, потому что мы не общаемся, - ответил осужденный политик Влад Филат.

Якобы с тех пор, как он оказался в тюрьме, у них с сыном было всего два телефонных разговора и одна встреча.

Автор: Михаил Генчу