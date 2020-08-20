Как молдаване прорывались к морю и отдыхали на Украине, пока коронавирус бушует на родине

Читатель "Комсомолки" рассказал, как его семья рискнула поехать на Черное море, пригодились ли молдавские тесты на ковид и как там море без нас, молдаван.

Просидев два месяца лета дома, мы уже почти согласились лететь на море в Турцию. Останавливало лишь то, что порядка четырех часов подряд надо было провести в масках. Час в аэропорту и два в самолёте, и потом еще час уже по дороге в отель. Но вдруг появилась статья о том, что Украина разрешила приезд иностранцам с отрицательными тестами на ковид, сделанными на родине. И даже наличие негативного теста освобождало от обязательного 14-дневного карантина.

Сначала мы безуспешно пытаясь дозвониться до украинской стороны – Староказачье, Белгород-Днестровский и даже Киев, – чтобы всё детально выяснить. Потом на семейном совете было принято решение - ехать на свой страх и риск.

Разведка боем - вперед на море

В понедельник 2 августа рано утром мы с супругой поехали в одну из частных лабораторий Кишинева делать тест. Очередь была человек 200 уже в 8 утра. Мы накануне договорились и нас приняли с заднего крыльца и со скидкой.

Процедура заняла всего 1 минуту. А уже в 13.30 нам позвонили и сказали, что тест готов. Можно забирать. Кстати, мы попросили бланки на русском языке.

Село Курортное, Одесской области - жизнь у моря. Фото читателя.

Параллельно, я начал искать у кого сделать специальную страховку. В результате убедился, что в Молдове цены космические - 1 евро в день пребывания с человека. Многие турфирмы продают только в «пакете». В итоге, мы купили страховку на украинском сайте, оплатив картой. Получив ее в электроном виде на почтовый ящик. Цена - символические 100 гривен. То есть 60 леев на целый месяц!

И вот уже на следующий день, 3 августа, проснувшись пораньше, мы выехали из Кишинёва к морю. Забегая вперёд, хочу сказать что наша семья владеет собственным домом на берегу моря в селе Курортное. Многие знают это его, как Приморское. Так что мы не в отель ехали, а к себе домой.

Когда мы приехали на молдавскую границу, к нам подошёл сначала пограничник и попросил всех надеть маски. Мы подчинились, хотя это было на улице под открытым небом. Ладно. Всего 3 минуты в масках, и мы уже выезжаем с нашей территории.

Приятное отступление: все кто ездит часто в сторону Одессы или Затоки знают, что нейтральная полоса всегда была в жутком состоянии с гигантскими ямами. Этого больше нет - идеальная дорога. Ее сделали за время карантина.

И вот тут начинается самое интересное

Перед украинским КПП нам издалека проверили температуру и запустили на территорию. Там, кстати, на маски ни намека. Никто не носит, кроме нас.

К нам подошли улыбчивые и доброжелательные сотрудники украинской погранслужбы и таможни. Попросили открыть багажник, спросили про сигареты, алкоголь… И всё! Когда я радостно достал страховки, тесты, то оказалось, что они никого не интересуют. У украинских пограничников и таможенников свои правила и процедуры.

Что же тогда надо?

Обязательно нужно иметь украинскую sim-карту с интернетом. Если у вас нет, то можно купить на месте за 160 гривен. Sim-ку надо сразу подключить и в обязательном порядке устанавливать программу «Дій вдома" (Сиди дома). Детям не надо, но у каждого взрослого обязательно быть по sim-ке и приложению.

Нам спокойно объяснили, что это программа полиции и снять ограничения могут только они, для чего надо заехать в полицейский участок Белгород-Днестровского. Мы успокоились.

На украинской таможне провели минут 15-20 и поехали дальше в Белгород-Днестровский. Но приехав, были в шоке, как и полицейские, которые сказали, что первый раз о таком слышат. Ограничений никаких они не снимают, про программу не знают.

"Начинается", подумали мы и начали нервничать

Поехали к себе в Курортное, по дороге пытались разобраться и выяснять, что и как теперь делать. Обзвонили всех - министерство общественного здоровья, все ближайшие полицейские участки, даже создателей программы «Сиди дома». В результате выяснили, что алгоритм снятия с самоизоляции с иностранцев, у которых есть свой тест, не разработан. То есть постановление принято и вступило в силу. На бумаге всё хорошо, а на практике ничего не сделано.

Через полчаса мы приехали в Курортное и пошли на море на пару часов. Но у программы есть фишка - она активируется тобой вручную тогда, когда ты прибыл на место. Мы включили ее только в 7 вечера.

Суть программы: в течении дня 3 раза в разное время приходят уведомления о том, что необходимо сфотографироваться. Привязка идёт к геолокации, а фото просит сделать всегда разные - то поморгать, то наклониться, то повернуть голову. При этом между уведомлениями всегда от 2 до 6 часов. Это совершенно не мешает ходить на пляж. Если вовремя не сфотографироваться то ничего страшного не происходит. Можно сделать фото и отправить через полчаса или даже час. В ответ на фото получаешь «Спасибо».

Мы долго пытались понять, как снять себя с карантина и решили сдать тест на месте, чтобы его внесли в программу. По рекомендации хорошего друга (влиятельного чиновника из Киева) нам перезвонил владелец сети лабораторий на Украине. Он отправил в отделение лаборатории в Белгород-Днестровском делать тест со скидкой и без очереди.

Кстати, в Одессе сдать тест стоит 1500 гривен. В Белгород-Днестровском – 1800 гривен. Но у нас была небольшая скидка.

Был еще один вариант, от которого мы категорически отказались: просто сделать фиктивную бумажку и загрузить в программу. За нас же поручился человек, у нас есть реальные молдавские тесты, а деньги я бы отдал через пару дней в Одессе или кинул бы на карту. Нам пообещали, что на следующий день вечером или максимум третьего дня утром в программу всё внесут, и нас автоматически снимут с карантина.

Сама процедура сдачи теста проще, чем в Молдове. Я бы сказал - символическая. Если в Кишинёве палочки засовывают очень глубоко в горло и нос, то в Украине - это мазок с поверхности кончик языка и кромка ноздрей. В Молдове длинные палочки для тестов сразу вставляют в длинные пробирки то в Украине их вставляют в коротенькие 5-сантиметровые пробирки из пластика и оставляют открытыми.

Кто куда, а мы на море

Мы так и продолжали ходить на море - 2 часа до обеда, 3 часа после обеда. У нас с супругой всего 1 раз совпало уведомление выслать фотографию, как мы сидим дома. Разницей во времени была 10-15 минут. Чаще было так: ей в 9.15, а мне в 12, потом мне в 14.00, а ей в 15.00. Вечером бывало в 18.00, а бывало в 21.15. И именно по этому среднее время нарушения у нас составляло порядка 30 минут.

Карантин в программе «Дій вдома», хоть и обещали в течении 2-х суток снять, но ничего не произошло. Только спустя неделю, вечером супруге пришло уведомление, что карантин окончен. Мне же до сих пор нет (12 августа – прим ред).

Море - само по себе приятное развлечение.

Жизнь бурлит

Маски в Курортном за неделю не увидел ни разу. В Белгород-Днестровском тоже. Заходил в магазины – ни масок, ни термометров. Украина - как другая планета, на которой нет эпидемии коронавируса.

Если же говорить о самой ситуации на море и в Курортном, мы здесь единственные молдаване. При этом пляжи забиты, жизнь кипит. "Вкусняшки" носят по пляжу, как всегда.

Все отели и базы отдыха полные на 100%. Частный сектор на 70% занят. И буду откровенен, без наших граждан здесь ничего не умерло и хуже не стало. Цены не опустились и даже поднялись. Особенно на «пляжные деликатесы».

Это никак не отразилось ни на жителях села, ни на бизнесе. Хотя отправляясь в путь, я был уверен что увижу полупустые пляжи и отсутствие людей. Более того, такого скопления людей в субботу и в воскресенье на центральном пляже я не наблюдал здесь ни разу за 20 лет. Такого не было даже, когда приезжали белорусы и молдаване. Сейчас здесь только украинцы.

Так же, по моему мнению, стало чище. Нет гор арбузных и дынных корок на пляже, нет гор пустых пластиковых бутылок. Не хочется в это верить, но кажется хорошо там, где нас нет - в прямом смысле этих слов.

Павел МУНТЯН