«Кукловод» управлял еще одним крупным предприятием

Настоящие щупальца Спрута.

Во время встречи с журналистами, генеральный прокурор Александр Стояногло сделал несколько важных заявлений, в ходе которых упоминалось и дело о компании «Metalferos».

- Прокуратура проанализировала более сотни банковских счетов, в результате чего был выявлен состав преступления. На основании установленных фактов были приняты меры по задержанию причастных к мошенничеству в Metalferos ГП, часть из них были задержаны.

Однако в действительности металлы приобретались у коллекторов в Республике Молдова по цене около 150 долларов за тонну, причем разница была украдена обвиняемыми. В результате реализации этой схемы государству был нанесен ущерб примерно в 1,2 миллиарда леев», – уточнил Александр Стояногло.

Следствие также установило, что в период с 2012 по 2019 год без экономического основания Влад Плахотнюк организовал через компании-нерезиденты экспорт черных и цветных металлов специализированным коллекторам в Турции, Австрии, Нидерландах и Германии, по фиктивным контрактам.

При этом, конечным бенефициаром этих сделок был он сам беглый олигарх.

- На основании фиктивных контрактов, подписанных между Metalferos и представителями компаний-нерезидентов, возглавляемых и контролируемых Плахотнюком, металлы покупались по сниженной цене, а затем перепродавались конечным бенефициарам на 27% дороже, – пояснил Александр Стояногло.

Ранее «Блокнот Молдовы» писал, что две недели назад по делу «Metalferos» было задержано 16 сотрудников компании.

Александр Стояногло сообщил, что судьи умышленно затягивали либо блокировали любые разбирательства, затрагивающие интересы Влада Плахотнюка, что серьезно усложняет работу прокуратуры.

- Некоторые представители судебной власти не соблюдают закрепленный законом принцип независимости и продолжают служить интересам корпорации Плахотнюка.

Я не хочу, чтобы это воспринималось как шантаж, но в демократическом обществе юстиция должна служить закону и обществу, а не кураторам из теневых групп интересов, – заявил Стояногло.

Генеральный прокурор подчеркнул, что если ситуация не изменится, он оставляет за собой право вмешаться с инициативой кардинальных изменений в судебной системе.

Автор: Михаил Генчу