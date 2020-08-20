5 признаков почему Лукашенко все больше похож на Мадуро, а Тихановская — на Гуайдо в юбке

5 признаков почему Лукашенко все больше похож на Мадуро, а Тихановская — на Гуайдо в юбке. Протесты в Белоруссии на глазах превращаются из «почти Майдана по-киевски» в «Венесуэлу по-европейски», уверен спецкор "КП" Александр Коц.

Самые очевидные аналогии:

1. Как и коллега Мадуро, Лукашенко опирается на силовой аппарат.

2. Рецепт социальной справедливости и в Каракасе, и в Минске видят так: небогатая, но сытая жизнь для всех. Однако и там, и там средний класс никак не впишется в эту иллюзию справедливого государства.

3. И Мадуро, и Лукашенко начали противостояние с оппозицией с неудачных попыток силового разгона, прежде чем перешли к тактике затягивания протеста с одновременной мобилизацией сторонников.

4. И венесуэльские, и белорусские власти в момент кризиса стараются сплотить население угрозой внешнего вторжения. Мнимой или настоящей - уже другой вопрос...

5. Есть общие черты и у оппозиции. В Венесуэле Хуан Гуайдо, заручившись внешней поддержкой, стал альтернативным президентом. В Белоруссии Светлана Тихановская и координационный совет оппозиции лишь примериваются к роли параллельного центра власти - вопрос в том, как воспользуются ли ситуацией на Западе.

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