Филат обиделся на PAS за отказ сформировать единый блок

Удар в спину от учеников. Отказ PAS выступить единым фронтом с Владом Филатом в предстоящих президентских выборах расстроил бывшего премьера, который надеялся, что его политические ученики протянут ему руку помощи.

Но политика - дело циничное, и, протянув руку такому деятелю, как Филат, можно сильно испачкаться, решили в PAS. В результате на сайте партии Филата появилось следующее сообщение:

- ЛДПМ считает ,что указанные PAS причины не имеют ничего общего с действительностью. Намеченный кандидат еще не является выбранным кандидатом. По закону еще есть достаточно времени для того, чтобы сформировать блок.

Нужна лишь политическая воля. В 2016-м году Нэстасе снял кандидатуру в пользу Санду лишь за две недели до выборов. Посмотрим, если эгоизм и высокомерие помогут им, - гласит сообщение.

Автор: Михаил Генчу