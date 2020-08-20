20 Августа 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Филат обиделся на PAS за отказ сформировать единый блок
20.08.2020

Удар в спину от учеников. Отказ PAS выступить единым фронтом с Владом Филатом в предстоящих президентских выборах расстроил бывшего премьера, который надеялся, что его политические ученики протянут ему руку помощи.

Но политика - дело циничное, и, протянув руку такому деятелю, как Филат, можно сильно испачкаться, решили в PAS. В результате на сайте партии Филата появилось следующее сообщение:

- ЛДПМ считает ,что указанные PAS причины не имеют ничего общего с действительностью. Намеченный кандидат еще не является выбранным кандидатом. По закону еще есть достаточно времени для того, чтобы сформировать блок.

Нужна лишь политическая воля. В 2016-м году Нэстасе снял кандидатуру в пользу Санду лишь за две недели до выборов. Посмотрим, если эгоизм и высокомерие помогут им, - гласит сообщение.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
154
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.