Чем кончается жест прямым пальцем вверх (ВИДЕО)

Столичные водители подрались из-за неприличного жеста. Кабриолет остановился посреди дороги с оживленным движением, намереваясь повернуть налево, что является нарушением ПДД.

Из-за машины дорога была частично перекрыта для других водителей, многие не смогли проехать и предпочли объехать нарушителя. Но не все участники дорожного движения смогли промолчать и остаться в стороне.

Судя по видео, водитель Volvo не смог проехать мимо, так как из кабриолета ему показали неприличный жест (средний палец). В результате конфликта завязалась драка. Двое мужчин набросились с кулаками на водителя Volvo.

Далее на кадрах видно, что к ним подходит еще один мужчина - водитель третьей машины, который, видимо, хотел остановить драку.

Чем завершился конфликт - неизвестно. Очевидец событий также покинул место инцидента.

@Telegram VM