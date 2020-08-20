Чем кончается жест прямым пальцем вверх (ВИДЕО)

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Общество
Столичные водители подрались из-за неприличного жеста. Кабриолет остановился посреди дороги с оживленным движением, намереваясь повернуть налево, что является нарушением ПДД.
Из-за машины дорога была частично перекрыта для других водителей, многие не смогли проехать и предпочли объехать нарушителя. Но не все участники дорожного движения смогли промолчать и остаться в стороне.
Судя по видео, водитель Volvo не смог проехать мимо, так как из кабриолета ему показали неприличный жест (средний палец). В результате конфликта завязалась драка. Двое мужчин набросились с кулаками на водителя Volvo.
Далее на кадрах видно, что к ним подходит еще один мужчина - водитель третьей машины, который, видимо, хотел остановить драку.
Чем завершился конфликт - неизвестно. Очевидец событий также покинул место инцидента.
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