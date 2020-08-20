20 Августа 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Чем кончается жест прямым пальцем вверх (ВИДЕО)
20.08.2020

Столичные водители подрались из-за неприличного жеста. Кабриолет остановился посреди дороги с оживленным движением, намереваясь повернуть налево, что является нарушением ПДД. 

Из-за машины дорога была частично перекрыта для других водителей, многие не смогли проехать и предпочли объехать нарушителя. Но не все участники дорожного движения смогли промолчать и остаться в стороне. 

Судя по видео, водитель Volvo не смог проехать мимо, так как из кабриолета ему показали неприличный жест (средний палец). В результате конфликта завязалась драка. Двое мужчин набросились с кулаками на водителя Volvo. 

Далее на кадрах видно, что к ним подходит еще один мужчина - водитель третьей машины, который, видимо, хотел остановить драку.

Чем завершился конфликт - неизвестно. Очевидец событий также покинул место инцидента.

@Telegram VM


 
Количество просмотров:
141
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.