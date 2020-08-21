«Соросята и фейкометы» грудью стали на защиту Майи Санду, - Цырдя

Cлуги Сороса готовы запугать и порвать любого, кто осмелится сказать правду о Санду и Ко.

Об этом заявил в социальной сети депутат и политолог Богдан Цырдя. Он обратил внимание на то, как «соросята и фейкометы из Stop fals» грудью стали на защиту лидера ПДС, утверждая, что она не собирается продавать молдавские земли иностранцам. Но и обратного она тоже не заявляла!

Об этом в авторском комментарии депутата ПСРМ.

- Опа! Соросята и фейкометы из Stop fals (Ассоциация независимой прессы) – тут как тут! Грудью стали на защиту Майи Санду. Якобы она не говорила, что хочет продавать землю иностранцам, это ложь!

Ну да, ложь. Она просто публично похвалила программу Ассоциации иностранных инвесторов. Главный пункт программы — продажа земли!

Кстати, мы так и не поняли: Санду против продажи земли? Она уже критикует Ассоциацию иностранных инвесторов? Она против МВФ и Всемирного банка? Ждем ясного ответа. Время пошло.

Теперь вы видите, как сотни соросовских НПО/НКО буквально облизывают имидж (и не только!) Майи Григорьевны? Понимаете, откуда у нее образ непорочной девы? Только вскроешь ее очередную ложь и аферу, как тут же наемники Сороса волчьей стаей бросаются на всех. При этом не приводят ни одного аргумента.

Эти слуги Сороса готовы запугать и порвать любого, кто осмелится сказать правду. Санду думает, сила в Соросе. Нет, мадам. Сила в правде, а правда – в Боге. Поэтому у вас нет шансов, - написал Богдан Цырдя в своем телеграм-канале.

Подготовил Михаил Генчу