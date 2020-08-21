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Общество
Семье из столицы удалось добиться возврата денег за сорванный отдых
21.08.2020

По-доброму ничего не решалось. Семье из Кишинева удалось добиться возврата аванса за неудавшийся отдых, сообщает телеканал Publika. Речь идет о сумме в 5 тысяч леев, которая была уплачена в качестве задатка, однако из-за ситуации с Covid-19 повисла, что называется, "в воздухе". В итоге отдых так и не состоялся, и люди обратились с требованием вернуть задаток.

Сперва в туристическом агентстве никак не отреагировали на это, в результате чего несостоявшиеся туристы решили обратиться в агентство по защите прав потребителей. Лишь после этого руководство турфирмы внезапно проснулось и выплатило требуемые деньги.

Автор: Михаил Генчу


 
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