Минздрав призывает: «Вакцинируй детей, защити свое будущее!»

С 2005 года и по настоящее время охват вакцинацией детей в возрасте до 12 месяцев в Республике Молдова снизился примерно на 10 процентов для всех антигенов в Национальном календаре иммунизации, за исключением противотуберкулезной вакцины. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сообщает, что это тревожные цифры, несущие большой риск для здоровья населения, а также для здоровья каждого отдельного гражданина. Чтобы проинформировать граждан о необходимости вакцинации, министерство при поддержке Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ запускает кампанию «Вакцинируй детей, защити свое будущее!», - передает IPN.

«Благополучие сообщества можно измерить его степенью готовности и способности справиться с серьезными чрезвычайными ситуациями в области общественного здравоохранения, в том числе вызванными инфекционными болезнями, которую можно предотвратить с помощью иммунизации, прививок. Все общество, а также каждый из нас должны осознавать разрушительные последствия, которые могут иметь некоторые инфекционные заболевания, а ведь они сведены к минимуму или даже полностью исчезли благодаря программам вакцинации. Важно понимать, что прививка защищает не только вакцинированного человека, но и других людей за счет коллективного иммунитета», - отметила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, цитируемая в пресс-релизе учреждения.

Национальное агентство общественного здоровья, которое внедряет Национальную программу иммунизации, обращает внимание населения на риски распространения болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцинации.

По данным МЗТСЗ, за последние четыре года в рамках Программы иммунизации было введено 4665190 доз вакцины, и зарегистрировано только 454 умеренных и тяжелых побочных реакций, которые были вылечены без последствий или последующих проблем со здоровьем. Кроме того, в последние годы не было зарегистрировано ни одного случая анафилактического шока (тяжелой аллергической реакции) или смерти от введения вакцины.

Республика Молдова использует качественные проверенные вакцины, закупаемые через Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), который управляет, отслеживает и контролирует закупку вакцин.

«Пандемия COVID-19 в какой-то мере привела нас к тому, с чего мы начали, когда люди не имели доступа к спасающим жизни вакцинам. Сегодня страх перед неизвестным и уязвимость перед агрессивным вирусом может легко напомнить нам о тех временах, через которые прошли наши родители, бабушки и дедушки. Прискорбен тот факт, что значительная дезинформация привела также к снижению доверия к прививкам и к уровню вакцинации детей в Республике Молдова. ЮНИСЕФ в Молдове безоговорочно поддержит совместные усилия властей в деле обеспечения доступа к безопасным и доступным вакцинам для защиты детей и населения Республики Молдова и для обеспечения их права на здоровье и благополучие», - заявила представитель ЮНИСЕФ в Молдове Дезире Йонгсма .

«Необходимо сделать все, что в наших силах для защиты детей, чтобы они не стали жертвами этой пандемии по той простой причине, что могут быть уязвимы для таких болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцинации, таких как корь, дифтерия, эпидемический паротит и краснуха. Иммунизация - одна из наиболее эффективных мер общественного здравоохранения, имеющихся в нашем распоряжении, это инструмент, который защищает детей от тяжёлых болезней, причем некоторые из них чреваты печальным исходом. Мы не можем допустить, чтобы пандемия COVID-19 нанесла этот побочный ущерб, поэтому поддерживаем национальные усилия по продолжению иммунизации», - сказал представитель ВОЗ в Молдове Игорь Поканевич.

В настоящее время услуги по иммунизации в учреждениях первичной медико-санитарной помощи предоставляются без перебоев. Вакцины из Национального календаря иммунизации доступны бесплатно и могут быть введены у вашего семейного врача.