"И тут на арену выхожу я, весь в белом!"

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Ну, господа присяжные заседатели, дождались!

Некто Андрей Андриевский (младший из артели «Виталий Андриевский и сын»), искренне считающий, что он политолог, пошел топить за Майю Санду, которая в данный момент в Молдове известна больше по прозвищу "КП", дай 50 тысяч леев на пропитание!".

Напомним, это бывший телеведущий программы на телеканале Прайм, которую за глаза называли «Без принципов». Настолько он там топорно топил же, но уже за Плахотнюка.

Епрст, что это, если не прекрасный в своем совершенстве камингаут?

Хоть картину пиши.

Андриевский-мл не видит ничего страшного, если Санду выступит с инициативой продажи земли иностранцам.

- А если у наших аграриев нет возможности обрабатывать землю, лучше ее продать, чтобы у нее появился заботливый хозяин. В конце концов, он ее никуда не увезет, она останется в нашей стране, на ней будут работать наши люди, и налоги будут идти в наш бюджет, – аргументировал он свою позицию.

Что тут скажешь, Майя Григорьевна – раз пиарить это дело взялись Андриевские, канать надо, соскакивать с темы.

Не к добру оно.

Иначе, как говорится, ждет вас казенный дом или бегство из страны.

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