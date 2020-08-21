Мы правильно понимаем, что однопартийцы Игоря Додона предъявили рядовой гражданке Молдовы Майе Санду, не занимающей никаких официальных государственных постов, что она как-то не так тратит официально задекларированные суммы со своего банковского счёта?

Хмм, ну, может быть мы чего-то в коррупции не понимаем, но вроде оная там, где тратятся незадекларированные суммы, чем грешат многие правоверные социалисты и не социалисты. То, что Санду заявила о своих расходах одно, а тратит, видимо, больше, но тратит со своих задекларированных сбережений - ну, что ж, язык враг не только Игоря Додона.

Но мы как бы всегда за транспарентность, поэтому даже интересно, что на это ответит Национальный орган проверки неподкупности.

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