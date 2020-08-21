Молдавская оппозиция использует технологии подготовки к "майдану", беспорядки могут начаться, если на президентских выборах в РМ победит кандидат, представляющий восточные интересы, заявил политический аналитик Корнелий Чуря.

Президентские выборы в Молдове запланированы 1 ноября. По данным опросов общественного мнения, победитель будет выбран во втором туре, наиболее вероятными кандидатами на победу местные жители называют экс-премьера Майю Санду и действующего президента Игоря Додона. Последний пока не подтвердил, что будет баллотироваться на второй срок.

"То, что происходит сейчас в Белоруссии, может случиться и в Молдове. В Восточной Европе в постэлекторальный период всегда возможны беспорядки, так как внешние силы, а в особенности Запад, создали все условия для проведения протестов после каждых выборов. Поэтому при любом раскладе, если победит кандидат, представляющий восточные интересы, возможны беспорядки, молдавская оппозиция уже использует технологии подготовки к майдану на этот случай", - заявил Чуря.

По словам аналитика, об этом говорят и заявления некоторых оппозиционных лидеров, к примеру, Санду заранее выразила сомнение в честности выборов, если победу одержит иной кандидат.

"Несогласие с победой противоположного кандидата – это предпосылка к организации протеста. Также условиями для проведения беспорядков можно назвать наличие непримиримой оппозиции, которая готова обсуждать только коррупцию и права человека, масс-медиа, которые подпитываются извне, и контроль за пространством в социальных сетях", - пояснил Чуря.

При этом он полагает, что организовать протест будет сложнее, если один из кандидатов одержит победу в первом туре выборов. Также оппозиция может оспорить результаты выборов и организовать акции протеста, если власти не смогут организовать проведение выборов за рубежом из-за пандемии.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".

После выборов в стране проходят массовые протестные акции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

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