Молдавские винодельческие компании завоевали 10 медалей в Международном конкурсе "International Wine & Spirit Competition"

Молдавские виноделы впервые приняли участие в этом конкурсе, но уже успели получить награды. Продукция, изготовленная по особой технологии дистилляции вина, выдержанного из винного дистиллята в дубовых бочках, отмечена 6 серебряными и 4 бронзовыми медалями.

Молдавские производители объединились под брендом отечественных вин "Молдавское вино. Живая легенда", они представили на конкурс 10 образцов дивинов, 8 из которых были поддержаны Национальным бюро винограда и вина. Наши компании заняли лидирующее место среди стран Черноморского региона, имеющих схожие традиции в производстве спиртных напитков.

Армения и Сербия завоевали по 5 медалей (4 бронзовые и 1 серебряная), Румыния - 2 медали (1 бронзовая и 1 серебряная) и Грузия - 1 бронзовая медаль. Испания и Франция выиграли по 2 золотые медали за свое качество, а Южная Африка и и Греция - по 1 золотой медали.

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