Игорь Додон первым из граждан Молдовы готов испытать на себе российскую вакцину от коронавируса

Друзья, как вы уже знаете, я на несколько дней приехал в подмосковный санаторий, где продолжаю обследование, которое начал в марте. Находясь здесь, я пообщался с российскими коллегами по вопросу вакцины против коронавируса, которая сейчас проходит процедуру тестирования.

Когда я рассказал о ней в Молдове, то увидел много скептиков на этот счет. Поэтому хотел бы сообщить вам, что готов первым из граждан Молдовы испытать российскую вакцину на себе. Я хочу сделать это для всех граждан нашей страны, чтобы вакцина как можно скорее попала в Молдову.

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