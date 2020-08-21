Глава НАОЗ о повторных случаях заболеваниях коронавирусом – ситуация еще не ясна

Николае Фуртунэ разъяснил детали. Случаи повторного заболевания коронавирусом на самом деле могут быть случаями феномена устойчивости вируса.

Об этом стало известно во время эфира передачи на одном из телеканалов республики, гостем которой стал глава Национального агентства общественного здоровья Николае Фуртунэ.

Он подчеркнул, что требуются особые исследования и доказательства, чтобы быть уверенным в том, что вышеупомянутые случаи повторного заражения случились на самом деле, передает Noi.

- Один из подозреваемых в повторном заражении – общественный деятель. Я не буду называть его имя, ясно, что информация быстро появилась в прессе, была взята на вооружение и, таким образом, она приобрела большой масштаб. Действительно, было четыре случая подозрения на повторное заражение.

Мы и сегодня обсуждали это с коллегами из Женевы, из ВОЗ. Речь идет не о повторном заражении, а о сохранении вируса в течение более длительного периода времени. Вирус сохраняется в организме, не представляя опасности с эпидемиологической точки зрения, но его можно определить с помощью тестов, и он сохраняется до 90 дней.

В таком случае мы можем говорить о феномене устойчивости, а не о феномене повторного заражения. Это случаи, которые я не могу обнародовать, это личные данные. Два случая можно отмести с самого начала. Остальные мы исследуем. Мы собрали образцы для лабораторных исследований, – заявил Николай Фуртунэ.

Автор: Михаил Генчу