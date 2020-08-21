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Политика
В Молдове собираются отменить для приезжающих обязательную двухнедельную самоизоляцию
21.08.2020

Это предложение правительству от президента республики Игоря Додона. В ближайшие дни будет принято решение относительно некоторых изменений, которые касаются режима самоизоляции. Об этом в новом выпуске “Президент отвечает” заявил Игорь Додон.

– Возможно, для тех, кто приезжает из стран, которые не находятся в “красной” зоне, самоизоляция будет упразднена. Я считаю, что было бы хорошо отменить эту обязанность, – сказал он.

Глава государства в очередной раз призвал граждан соблюдать предписания врачей и выразил надежду на то, что с появлением вакцины, которую Игорь Додон готов первым в Молдове протестировать на себе, ситуация изменится к лучшему.


 
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