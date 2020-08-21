Россияне массово скупают билеты в Молдову на осень

На данный момент граждане России не могут свободно летать в нашу страну. Несмотря на запрет на путешествия в Молдову, отмечается повышенный интерес жителей России к Молдове.

Туристический сервис «Туту.ру» составил рейтинг самых популярных туристических направлений за последние две недели, исходя из продаж билетов на международные направления.

Молдова вошла в тройку лидеров по популярности. На первом месте позиционируется Тиват в Черногории – 8% от общего количества проданных билетов. Турция все еще остается в рейтинге лидеров, заняв второе место – туда было продано 7% билетов за последние две недели.

На третьем месте по продажам находится Кишинев – в нашу страну было продано 6% от общего количества билетов. Далее в рейтинге популярности следуют Ереван с 5%, и Минск с 4% от общего объема продаж.

Отметим, что Тиват возглавил рейтинг популярности после того, как власти Черногории открыли границы российским туристам в начале августа, несмотря на запреты на вылет из России.

На данный момент также нет информации о разрешении на полеты в Молдову, Армению и Белоруссию.

Если в ближайшее время не будут приняты решения по поводу перелетов из России за рубеж, туристы рискуют остаться и без денег, и без путешествий, так как получение ваучера на возвращение денег от авиакомпаний станет возможным только через три года.

Автор: Михаил Генчу