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Нэстасе призвал Санду и Лянкэ к ответственности за деяния олигархов, которым они подыгрывали
21.08.2020

Сам-то он ни в чем не виноват. Андрей Нэстасе был приглашен вчера в студию к Нине Димогло на передачу "Эксклюзивное интервью", где, пытаясь понравиться русскоязычному избирателю, наговорил немало интересного.

Прежде всего, Нэстасе заговорил по-русски - с акцентом, порой путаясь, но все же переборол себя и заговорил. Основная идея, которую Нэстасе всю передачу пытался донести до слушателей - в то время как страну грабили и происходила кража миллиарда в 2014-2015 годах, он, якобы, стоял на улице и протестовал.

Ведущая задала ему вопрос, считает ли он теперь нормальным объединяться в альянсы с людьми, которые участвовали в тех событиях, упомянув имена Санду и Лянкэ, и Нэстасе в ответ предложил им отвечать за то, что они подыгрывали олигархам, а он, Нэстасе, дескать, протестовал в те времена. 


 
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