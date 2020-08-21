Игорь Додон: Майя Санду и Андрей Нэстасе боятся взять на себя риски управления в период пандемии

Глава государства заявил, что оппозиция предпочитает лишь критиковать действия правительства, направленные на борьбу с COVID-19, будучи неспособной действовать в подобных ситуациях.

- Мы видели критику со стороны оппозиции, которая утверждает, что правительство не справляется. Если они считают, что могут справиться лучше, пусть объединятся с Шором и Канду и уволят кабмин. Но они не хотят, потому что знают, что в этой ситуации не справятся лучше, чем нынешнее правительство, и те специалисты, которые возглавляют министерства, - сказал Игорь Додон.

Глава государства призвал граждан соблюдать рекомендации властей. В тоже время президент выразил надежду, что в ближайшее время в Молдове станет возможной вакцинация анти- COVID. Напомним, что Игорь Додон сообщил, что готов стать первым гражданином Молдовы, который протестирует российскую вакцину.

Лидия ТКАЧ