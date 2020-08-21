Додон: фракция социалистов депутатов от других фракций не принимает

Владимир Андронаки и Евгений Никифорчук ушли из Демпартии. В прессе появились спекуляции о том, что они примкнут к ПСРМ, но все эти домыслы пресек глава государства.

Во время еженедельного эфира программы «Presedintele raspunde», Игорь Додон пояснил, что парламентская фракция социалистов может увеличиваться численно только естественным путем, депутатов от других фракций она не принимает.

- Мы пришли в парламент с 35 депутатами, было еще два округа – в Приднестровье и Хынчештах, это плюс два депутата – всего 37. Мы не будем принимать депутатов от других фракций в ПСРМ, даже если они пожелают. Я категорически против.

Я не хочу, чтобы мы пошли по пути Плахотнюка – он пришел в парламент с 17 или 19 депутатами, а потом у него было более 40. Я не допущу этого, – подчеркнул Додон.

Глава государства посоветовал ушедшим депутатам оставаться независимыми или уйти к другим, но не в ПСРМ.

- К социалистам определенно нет. Почему и как они ушли – это внутреннее дело ДПМ, я не вмешиваюсь в это. Я видел заявления этих депутатов, которые объявили, что они по-прежнему поддерживают правительство Кику и парламентское большинство.

Это означает, что нас по-прежнему поддерживает 51 депутат. Если этой поддержки не будет, то только 51 человек должен подать вотум недоверия, проголосовать за отставку правительства и взять на себя управление политическим кризисом в этой сложной ситуации. Мы готовы к любому сценарию. Так что, г-жа Майя Санду, присоединяйтесь к Канду, Шору, и, если хотите, попытайтесь свергнуть правительство. Но моя задача как президента и моих коллег в правительстве – обеспечить стабильность и сохранить равновесие в очень сложный период», – добавил Игорь Додон.

Автор: Михаил Генчу