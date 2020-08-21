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Александру Слусарю на руку неудачи Андрея Нестасе
21.08.2020

Платформа ДА и Андрей Андреич уважаемый, так и не внял советам мудрых и уважаемых людей и продолжает гнуть линию, которая во всей партии-платформе, выгодна одному лишь только Александру Слусарю.

Да-да, мы о фермерах и их проблемах, о которых сегодня на утренней пресс-конференции вещали два лидера платформы ДА. После подставы партии Санду, когда трактористы колонной так и не приехали на площадь к митингующей Майе Григорьевне, ни Саша, ни Андрейка в свою очередь не соизволили приехать к тракторисам. Результат – налицо.

С партией PAS Андрей Андреич теперь - "на ножах". И в рядах «протестующих фермеров», также зреет недовольство уже не столько руководством страны, сколько теми, кто подбил их на «покатушки» до Кишинева. 

Нам тут кажется, что Александру Слусарь сейчас делает все, для того, чтобы Андрей Андреич окончательно провалился в уже выкопанную собственноручно электоральную яму. И это, кажется не только нам одним. 

@Telegram P&T


 
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