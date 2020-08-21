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Политика
Моника Бабук: "Мы обсудим с нашими коллегами из ПСРМ, как они видят на практике независимый статус этих двух депутатов.
21.08.2020

Вице-председатель парламента Моника Бабук заявила, что выход Владимира Андронаки и Евгения Никифорчука из ДПМ имеет принципиальное значение для дальнейшей судьбы правящей коалиции.

"Мы обсудим с нашими коллегами из ПСРМ, как они видят на практике независимый статус этих двух депутатов. Мы знаем, что Андронаки и Никифорчук ближе к социалистам, чем к нам, и это не случилось вчера. Это очень важный вопрос, и ответ ПСРМ позволит сделать нам принципиальные выводы на будущее", – отметила она. 

Без Никифорчука и Андронаки в парламентской фракции Демократической партии осталось 11 депутатов. Во фракции социалистов насчитывается 37 законотворцев. Законодательные инициативы коалиции поддерживает и независимый депутат Александр Олейник.

Необходимый минимум для функционирования парламентского большинства составляет 51 законодатель

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