Моника Бабук: "Мы обсудим с нашими коллегами из ПСРМ, как они видят на практике независимый статус этих двух депутатов.

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Политика
Вице-председатель парламента Моника Бабук заявила, что выход Владимира Андронаки и Евгения Никифорчука из ДПМ имеет принципиальное значение для дальнейшей судьбы правящей коалиции.
"Мы обсудим с нашими коллегами из ПСРМ, как они видят на практике независимый статус этих двух депутатов. Мы знаем, что Андронаки и Никифорчук ближе к социалистам, чем к нам, и это не случилось вчера. Это очень важный вопрос, и ответ ПСРМ позволит сделать нам принципиальные выводы на будущее", – отметила она.
Без Никифорчука и Андронаки в парламентской фракции Демократической партии осталось 11 депутатов. Во фракции социалистов насчитывается 37 законотворцев. Законодательные инициативы коалиции поддерживает и независимый депутат Александр Олейник.
Необходимый минимум для функционирования парламентского большинства составляет 51 законодатель
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