Сотрудник фонда Сороса: Президент Молдовы, испытав вакцину от ковида, станет морской свинкой

Кажется, местные грантоеды попутали не только берега, но и рамки приличия. Пошла первая реакция на заявление президента Молдовы Игоря Додона о том, что он готов на себе испытать российскую вакцину от коронавируса.

Так, например, один из руководителей отделения фонда Сороса в Молдове, Виктор Мунтяну, занимающий должность директора департамента юстиции и прав человека, опубликовал в социальной сети пост, в котором утверждает, что под видом вакцины от COVID-19 Игорь Додон примет витамины или просто физиологический раствор.

Кроме этого, сотрудник фонда, известного своим продвижением либеральной идеологии и закулисным финансированием «цветных революций» в различных странах, сделал в своем сообщении ряд выпадов в сторону главы государства, утверждая, что российская вакцина от коронавируса представляет собой «дозы непроверенного яда» и станет частью схемы по отмыванию денег.

Особенно примечательно высказывание Виктора Мунтяну : «Volens nolens, это делает Додона мучеником перед сбродом». Видимо, сотрудник фонда Сороса считает «сбродом» тех, кто доверяет главе государства.

Очевидно, что целью этого, и других заявлений, которые, возможно, еще появятся, служит желание предотвратить российскую помощь Молдове в борьбе с коронавирусом. Реакция сотрудников фонда Сороса на сегодняшнее заявление президента Додона заставляет усомниться как минимум в политкорректности сотрудников этой организации, а как максимум – в их адекватности.

Тот факт, что в руководстве фонда присутствуют подобные сотрудники, заставляет с еще большей настороженностью относиться к этой организации.

Павел МУНТЯН