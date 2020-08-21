ПДС сначала сопротивлялась изменениям Кодекса о выборах, а теперь срочно требует их принятия

Ложь и отсутствие профессионализма!

Так депутат от ПСРМ, председатель юридической комиссии парламента Василий Боля прокомментировал требование Партии «Действие и солидарность» внести поправки в Кодекс о выборах. По мнению депутата-социалиста, партия Майи Санду ведет себя как ребенок и доказывает свой непрофессионализм.

Боля также рассказал, что депутаты ПДС помешали голосованию по законопроекту о внесении изменений в Кодекс о выборах. А теперь они же настойчиво требуют его принятия.

- После того как был проголосован в первом чтении концепт проекта, на платформе комиссии мы организовали еще один раунд дискуссий с гражданским обществом. Члены оппозиции отметили, что в пропорции 90% проект является хорошим и ко второму чтению предложат поправки по его улучшению. Позже оппозиция попыталась саботировать голосование во втором чтении, - рассказал Боля в ходе пресс-конференции.

Фракция ПДС противилась голосованию во втором чтении, так как, по их мнению, власти намеривались изменить правила игры, чтобы благоприятствовать одному электоральному конкуренту. Больше того, парламентская оппозиция считала, что, если данный документ будет одобрен, президентские выборы уже можно считать скомпрометированными. Теперь этот же аргумент выдвигается ими в качестве обоснования их требования о срочном одобрении законопроекта.

- Чтобы соблюсти требования транспарентности при принятии решений, руководство парламента отправило проект на экспертизу Венецианской комиссии. Сегодня уже видим изменение подхода со стороны ПДС. Сегодня они говорят, что проект срочно надо одобрить, а если это не произойдет, то выборы будут скомпрометированы, - объяснил депутат-социалист.

Подготовил Михаил Генчу