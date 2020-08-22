В Молдове увидели признаки подготовки «цветной революции»

Майя Санду и Андрей Нэстасе попытаются повторить белорусско-украинский сценарий, используя все силы и средства, которые у них есть. В противном случае, об этих политиках можно будет забыть.

Практически одновременно политики с обоих берегов Днестра заявили о возможной «цветной революции» в Молдове осенью этого года, когда по итогам президентских выборов (результаты которых предсказать нетрудно) в Кишиневе западные специалисты начнут реализацию белорусско-украинского сценария, напомнив жителям днестровского региона о событиях 2009 года.

Так, бывший глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Владимир Ястребчак заявил, что оппозиция в Молдове действует по «известному сценарию: мы можем только победить, любой другой результат будет означать, что выборы сфальсифицированы, а значит, нужно выводить людей на улицы и «отстаивать выбор народа».

«Осенний марафон» - точно будет. И протесты вполне могут стать его завершением. Вернее, не завершением, а началом нового этапа в молдавском политическом многоборье», - подытожил эксперт.

Однако приднестровский деятель все же не стал со стопроцентной уверенностью заявлять о готовящемся государственном перевороте в Молдове, чего не скажешь про депутата от ПСРМ Николая Паскару, который заявил: «После президентских выборов, если победит Игорь Додон, оппозиционные силы при поддержке из-за рубежа попытаются повторить сценарий, который мы видели в Белоруссии и на Украине».

По мнению социалиста, о готовящейся попытке «евромайдана» свидетельствуют систематические нападки со стороны, в том числе зарубежных политических деятелей, на президента Додона и премьера Кику. Паскару утверждает, что вмешаться во внутриполитические процессы Молдовы без особого стеснения пытаются и власти соседней Румынии, которые публично негативно отзываются о деятельности молдавского руководства, пытаются влиять на принимаемые правительством решения. Кроме того, уверен политик, к дестабилизации ситуации в днестровском регионе уже подключились определенные средства массовой информации и НПО, которые следуют общей политической линии и финансируются извне.

Естественно, какой-либо реакции со стороны потенциальных организаторов этих протестов из прозападных формирований пока что не было. Скорее всего, ее и не будет: Майя Санду и Андрей Нэстасе просто попытаются повторить белорусско-украинский сценарий, используя все силы и средства, которые у них есть. В противном случае, об этих политиках можно будет забыть. Представители европейских стран, за исключением Румынии, сегодня уже без особого стеснения высказывают недовольство деятельностью прозападных формирований Молдовы, обвиняя их лидеров в коррупции и тесных связях с международными преступниками – олигархами Плахотнюком и Шором. Некогда массовые акции оппозиции превратились в выступления отдельных членов PAS и PDA, а внезапно возникшие противоречия между Майей Санду и Андреем Нэстасе позволяют нам с уверенностью сказать, что никакого блока ACUM в «версии 2.0» молдавские избиратели в ближайшее время точно не увидят. Таким образом, поражение на президентских выборах просто уничтожит сегодняшних флагманов проевропейских движений как в глазах кураторов из известных стран, так и в глазах проевропейского электората.

Какие же силы и средства могут задействовать лидеры партий «Достоинство и правда» и «Действие и солидарность»?

Здесь все лежит на поверхности: молдавские комбатанты, чьи уличные акции в начале этого года успели поднадоесть даже им самим, фермеры, которые в реальности оказались помещиками, владеющими сотнями гектаров земли и имеющими счета в молдавских зарубежных банках, румынские националисты, о которых после 2018 года все успели забыть, некоторые объединения футбольных фанатов, многие из которых крайне негативно относятся ко всем вышеперечисленным сторонникам Санду и Нэстасе.

Отметим, что на стремительное падение уровня электоральной поддержки проевропейцев сильно повлияла не только их деятельность (точнее, тотальное бездействие), а и ситуация с коронавирусом (закрытые границы с Румынией) и непрекращающийся отток молодежи.

Нельзя не отметить и того факта, что глава заокеанской дипломатии в Кишиневе Дерек Дж.Хоган не имеет богатого опыта подготовки «цветных революций» и участия в них. По данным целого ряда молдавских изданий и телеграмм-каналов, несмотря на дипломатическое прикрытие, он служит в военной разведке США, имеет звание полковника и отлично разбирается в вопросах контрабанды оружия, организации гуманитарных акций на территориях ведения боевых действий, при этом слабо подкован в области политтехногий.

Тем не менее, отрицать возможность «цветной революции» в Молдове было бы весьма опрометчиво. Согласимся с Паскару: власти Бухареста предпринимают усилия по дискредитации деятельности Додона и наверняка попытаются дестабилизировать ситуацию в стране как минимум для того, чтобы сменить правительство, которое проводит взвешенную внешнюю политику.

Неожиданно на Молдове может отразиться и вывод американского военного контингента из ФРГ: часть военнослужащих США переводятся в Румынию. В том числе ожидается прибытие целого ряда специалистов в области PSO (психологических операций), чье предназначение заключается, в том числе, и в организации массовых выступлений на территории иностранных государств.

Маловероятно, что командование PSO США готовит какую-нибудь операцию на территории днестровского региона, однако нельзя исключать того, факта, что их румынские коллеги, в частности, генерал Сорин Кирстя, который неоднократно проводил вместе с американскими коллегами психологические операции на территории Афганистана, за что был награжден орденами и медалями, сможет уговорить своих боевых товарищей на организацию своеобразных учений…

Следующий момент, который необходимо отразить, это ежегодные учения «Огненный щит», которые проводятся осенью с участием румынских и американских военнослужащих на территории полигона Бульбоака (на фото). Нельзя исключать вероятности, что вместе с обычными артиллеристами и пехотинцами, которые официально приезжают в Молдову, на территорию нашей страны попытаются проникнуть и профессиональные организаторы государственных переворотов.

Отметим, что на сегодняшний день мероприятия боевой подготовки со схожим названием «Огненный щит 20.1» уже состоялись с участием наших военнослужащих в Румынии в Центре средней подготовки в Смардане. Что же касается учений в Молдове, то об их проведении в Кишиневе пока что никто не заявлял, как не было и официального сообщения об их переносе (отмене).

Вот и получается, что молдавское руководство все же должно рассматривать ситуацию, когда иностранные спецслужбы попытаются организовать своеобразную «цветную революцию». Для того же, чтобы риски прямого вмешательства зарубежных «партнеров» во внутриполитические процессы были сведены к минимуму, правительству и президенту необходимо не допустить десанта «гастролеров» из соседних стран – Украины и Румынии, где последний год тысячи профессиональных митингующих сидят без работы. Кроме того, было бы крайне странно, если бы одновременно с президентскими выборами в нашу страну прибыли иностранные военные, одно присутствие которых на молдавских полигонах может спровоцировать никому не нужные процессы, направленные на дестабилизацию обстановки во всем регионе.

Александр МЕДВЕДЕВ