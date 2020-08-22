Брутер: кого из молдавских правых ждет политическое небытие

Правый фланг в Молдове не нуждается сейчас в таком кандидате в президенты, как Владимир Филат, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Владимир Брутер.

Не так давно освободившийся из мест заключения Владимир Филат, который снова возглавил Либерально-демократическую партию, предложил Майе Санду (PAS) и Андрею Нэстасе ("Платформа DA") выдвинуть единого кандидата в президенты. Соратники Санду уже отвергли эту затею, а Нэстасе задумался над таким тандемом, или даже над союзом.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии для Sputnik Молдова высказал мнение, что правый политический фланг в нашей стране сейчас достаточно консолидирован, а идея Филата не приживется.

"Правый фланг в Молдове достаточно консолидирован. И он ориентируется не на саму персону, а на то, как заграница относится к лидеру этого направления", - уверен Брутер.

Политолог отметил, что сейчас Филату не приходится рассчитывать на поддержку в стане правых, поскольку лидер ЛДПМ будет конкурировать с Майей Санду. И это очевидно: ей самой сейчас невыгодно иметь в союзниках такого политика. В итоге Филата на президентских выборах ждет та же участь, что и других бывших правых лидеров.

"Два раза войти в одну и ту же воду нельзя. Что касается Владимира Филата, он, конечно, будет конкурировать с Майей Санду. Но думаю, что на этом фланге человек, похожий на Филата, неинтересен. Давайте вспомним, что очень многие на правом фланге - Киртоакэ, Гимпу (можно вспомнить еще много фамилий) просто ушли в политическое небытие", - сказал Брутер.

Эксперт считает, что предложение Филата может быть интересно в контексте парламентских выборов. Возможно, при таком раскладе, правые получат больше мест в законодательном органе. Но те события произойдут нескоро, и политика в Молдове еще может преподнести сюрпризы.