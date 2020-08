Технологии Молдавский бизнесмен покупает социальную платформу TikTok Александр Жуков, молдавский инвестор, основатель и генеральный директор World Lab Technologies, Inc, планирует приобрести американскую платформу социальных сетей TikTok у ByteDance Ltd. Александр Жуков родился в Молдове в 1969 году. Он является крупным инвестором, основателем и генеральным директором World Lab Technologies, Inc, которая занимается финансированием исследований и разработкой новых технологий в быстрорастущих областях возобновляемой энергетики, хранения энергии и устойчивой мобильности, а также в сегменте социальных сетей. После указа, в котором говорилось, что TikTok и WeChat должны быть запрещены в США из соображений национальной безопасности, многие компании, в том числе World Lab Technologies, Inc., проявили интерес к приобретению американской платформы социальных сетей. Источники утверждают, что Microsoft также был среди заинтересованных, но World Lab Technologies, Inc., вероятно, их перебьёт. Жуков и World Lab Technologies, Inc. считают, что TikTok является одной из самых значимых платформ социальных сетей за последние годы и, следовательно, имеет широкое социальное влияние. World Lab Technologies, Inc. готова обеспечить безопасность пользовательских данных, а также переместить все личные пользовательские данные американских пользователей в защищенные центры обработки данных в Соединенных Штатах. @Telegram VM

