Игорь Додон "ЗА!" Союзное государство.

Некоторые российские СМИ пишут, что в Москве сейчас обсуждается ускорение интеграционных процессов по созданию Союзного государства России и Белоруссии.

Договор о Союзном государстве подписан 8 декабря 1999 г. и вступил в силу 26 января 2000 г. после обмена ратификационными грамотами между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. С тех пор неоднократно подписывались разные «дорожные карты», однако процесс продвигался довольно медленно.

Сейчас же речь идет о создание наднациональных органов Союзного государства. Будет это сделано или останется только на словах, покажет самое ближайшее время.

На этих евразийских трендах решил подзаработать и наш президент. В СМИ упоминается, что в переговорах принимал участие и Игорь Додон. Вероятно, это такой "сильный" пиар ход команды Додона перед президентскими выборами. Молдавский президент имеет желание показать своим избирателям готовность принять участие в интеграционных процессах, надеясь выиграть президентские выборы уже в первом туре.

Но кто ж поверит? Молдавские политики так часто меняют свою геополитическую ориентацию, что даже мы в Молдове не успеваем следить.

@Telegram MV