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Игорь Додон "ЗА!" Союзное государство.
22.08.2020

   Некоторые российские СМИ пишут, что в Москве сейчас обсуждается ускорение интеграционных процессов по созданию Союзного государства России и Белоруссии.

    Договор о Союзном государстве  подписан 8 декабря 1999 г. и вступил в силу 26 января 2000 г. после обмена ратификационными грамотами между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. С тех пор неоднократно подписывались разные «дорожные карты», однако процесс продвигался довольно медленно.

    Сейчас же речь идет о создание наднациональных органов Союзного государства. Будет это сделано или останется только на словах, покажет самое ближайшее время.

  На этих евразийских трендах решил подзаработать и наш президент. В СМИ упоминается, что в переговорах принимал участие и Игорь Додон. Вероятно, это такой  "сильный"  пиар ход команды Додона перед президентскими выборами. Молдавский президент имеет желание показать своим избирателям готовность  принять участие в интеграционных процессах, надеясь  выиграть президентские выборы уже в первом туре.

   Но кто ж поверит? Молдавские политики так часто меняют свою геополитическую ориентацию, что даже мы в Молдове не успеваем следить.

@Telegram MV


 
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