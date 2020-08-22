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Политика
Расчехлились плахотнюковские эксперты
22.08.2020

Расчехлились плахотнюковские эксперты, пошедшие доказывать, что молдавские суды нормальные и всё делают правильно, даже когда отпускают причастных к коррупции  и мошенничеству, которые начинают немедленно зачищать следы. Бросили на передовую тяжёлую артиллерию -  аналитика Николае Негру, в прошлом немало ублажившего режим самодержавного олигарха под видом личной принципиальной русофобии и унионизма.

Суть анализа: в деле о мошенничестве и коррупции на госмонополисте "Металферос" нет ничего интересного и вообще оно едва ли не выдумано, чтобы перекрыть информацию о 103 земельных участках мамы Игоря Додона. Недовольство генпрокурора  судами, которые задержанных по делу массово отпустили  на свободу, Негру трактует как "незначительную причину", а реакцию ГП следствием "задетой гордости" Александра Стояногло, а не масштабной коррозии системы юстиции.

То есть, можно сделать вывод, что для Негру и помоек, его цитирующих, молдавские суды нормальные, хорошо справляются и вообще оставьте их в покое.

С учетом, так сказать, подавляющих настроений общества, что коррупция на "Металферосе" есть и к ней причастен самолично Влад Георгиевич уважаемый, полагаем шансы генпрокурора на  растут. Чтобы "незначительные причины" более не мешали борьбе со злом.

@Telegram GK


 
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