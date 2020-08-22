Штришок к портрету - Санду решила впрячься за Навального

Рука руку моет. Вы уже, вероятнее всего, слышали о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный отравился где-то на борту самолета и теперь вокруг его персоны возник повышенный медийный "фон".

Поддерживают этот фон такие деятели, как Майя Санду - она оказалась, пожалуй, единственным политиком, который отреагировал на ситуацию, и это многое говорит о ней, но не в лучшую сторону, так как даже эту ситуацию Санду использовала для продвижения своих идей насчет "прав человека" и "борьбы с коррупцией" (ни о чем другом она никогда и не говорит), а попутно цинично проявила "заботу" о русскоязычном населении.

На Facebook-странице Санду появилось сообщение, в котором она, по сути, восторгается Навальным и преподносит его чуть ли не в качестве современного Робин Гуда, борца "за социальную справедливость". А чтобы было понятно, на какую аудиторию нацелена эта забота о Навальном, Санду даже не поленилась перевести свое сообщение на русский язык, чего она ранее практически никогда не делала. Раз уж для тебя так важна эта аудитория, то переводи на русский язык все свои сообщения, или те, которые не переводятся на русский, не предназначены для аудитории, которая, как никак, составляет большой социальный пласт тут, в Молдове?

Как же тогда можно говорить о том, что "Майя Санду станет президентом для всех"? О чем тут вообще можно говорить, если абсолютное большинство ее сообщений публике на русский язык не переводятся, она делает это лишь в каких-то особых случаях, и оттого выглядит это еще циничнее!?

В общем, "скажи мне кто твой друг и я тебе скажу, кто ты".

P.S: Также заставила усмехнуться фраза "с подозрением на отравление, которое, предположительно, произошло при подозрительных обстоятельствах." - чем-то напомнила анекдот "из ненадежных источников от непроверенных лиц мы получили недостоверную информацию, пожелавшую остаться неизвестной".