Евгений Никифорчук раскрывает тайны о Плахотнюке и партии ДПМ

Депутат молдавского парламента Евгений Никифорчук, исключенный из Демократической партии, но оставшийся в правящей коалиции, пошел рассказывать про закулисье.

По его словам, кандидатура экс-премьера Павла Филипа на пост нового лидера Демпартии была согласована с Владом Плахотнюком и именно на основании этого факта было отвергнуто его предложение назначить трех сопредседателей (Дмитрий Дьяков, Андриан Канду и Павел Филип).

Кроме того, утверждает депутат, Плахотнюк на 12 миллионов леев кэшем финансировал кампанию ДПМ на местных выборах в прошлом году, как о том и просил Филип.

При этом Никифорчук старательно называет самодержавного олигарха "Плохотнюком", что может быть перестраховкой. Скажет потом, что это какой-то другой Плохотнюк, не нашенский.

Парламентарий сделал ряд реверансов в адрес почетного председателя ДПМ Дмитрия Дьякова, а все проблемы связал персонально с Павлом Филипом, что свидетельствует о том, что пертурбации в рядах демократов не закончились и вскоре произойдет новое переформатирование ДПМ по новому сценарию, под новые задачи и с новыми бюджетами.

"Когда Плахотнюк был председателем партии, могу сказать точно, все стояли возле него и были согласны со всем, что происходит в партии", - добавил Никифорчук, заметив, что не понимает происходящего процесса "очищения ДПМ" и посетовал, что уже покинувшие партию и фракцию депутаты "Бытка, Бакалу, Главан - это коллеги, которые вложили свой труд на благо партии".

Текущий реальный рейтинг ДПМ депутат оценил в 2%, чем и объяснил нежелание Павла Филипа баллотироваться на пост президента Молдовы. При этом сам Никифорчук ставит целью вернуться в ряды демократов для чего проведет дискуссии с территориальными организациями ДПМ, чтобы те требовали ухода Филипа.

В общем-то, конечно, ничего нового. Просто сказано вслух. Все давно догадываются, что незримо Влад Георгиевич уважаемый с нами, никуда не уезжал и вообще, он не только человек, но и пароход, бронетранспортер, паровоз, тачанка и боевой конь многих процессов, происходящих в республике.

@Telegram GK