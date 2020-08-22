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Экономика
Первая попытка продажи "Металферос" провалилась - нет заявок...
22.08.2020

Первая попытка продажи правительством Молдовы госпредприятия "Металферос", монополиста в области сбора металла, провалилась. Не было подано ни одной заявки на актив, оцененный в 45 миллионов долларов.

Вообще, конечно, экономическая суть продажи предприятия довольно зыбкая. Не так уж много желающих приобрести MetalFeros, который перестанет быть монополистом. Суть ведь именно в этом и приобретается не предприятие, которое просто офис и площадки для сбора лома, а возможность посхематозничать с поставками сырья на металлургические предприятия Румынии, Болгарии и на левом берегу Днестра.

Нельзя исключать, что на потенциальных желающих предварительно надавили, чтобы они даже не думали соваться в торги. Но это просто наша версия.

Теперь весь вопрос, что будет дальше - по логике, можно попытаться выждать несколько недель и повторить торги с теми же параметрами. Или начать понижать цену и тогда будут вопросы и к продавцу и к покупателями. Ну и, пожалуй, хотели бы увидеть правительственный документ с оценкой монополиста в 45 миллионов.

@Telegram GK


 
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