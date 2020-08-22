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Президент запустил Национальную программу «Люблю Молдову»
22.08.2020

Игорь Додон убежден, что мы должны гордиться страной. Об этом стало известно из публикации на его личной странице в соцсетях, где глава государства поделился деталями красивейшего проекта о нашей родине.

- Мы запустили Национальную программу «Люблю Молдову» в 2011 году, с целью продвигать ценность традиций наших предков, социальные ценности и деревенский туризм.

По прошествии девяти лет нам удалось организовать сотни различных мероприятий, поддержали представителей культуры в республике, услышали тысячи голосов молодых талантов, которые также нуждались в продвижении.

И мы приняли решение инициировать Национальную программу «Люблю Молдову» для внедрения патриотического чувства как в нашей стране, так и за рубежом, в связи с тем, что исполняется 29 лет со дня объявления независимости республики.

Я убежден, что самым большим богатством нашей страны являются люди – талантливые, работящие, гостеприимные, и не в последнюю очередь – красивые сердцем, не только внешностью.

Я очень рад тому, что все больше представителей культуры и простых граждан поддерживают фонд «Люблю Молдову», будучи настоящими патриотами нашей страны, - подчеркнул Игорь Додон в публикации на личной странице в соцсетях.

Отметим, что все мероприятия и информацию о программе «Люблю Молдову», инициированную президентом Игорем Додоном, можно найти в интернете, используя хаштег #Iubescmoldova.

Автор: Михаил Генчу


 
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