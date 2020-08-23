Влад Кульминский в передаче «Главное» с Лилией Бураковской

"Протесты будут нарастать по всем фронтам. Республика Молдова столкнулась с беспрецедентным экономическим кризисом. Я бы не стал обвинять в этом правительство Кику и президента Додона, так как здесь есть объективная составляющая. Но протесты будут нарастать по всем категориям и по всем социальным слоям общества. Таковые обстоятельства. Люди доведены до отчаяния, они потеряли средства к существованию".

Беспрецедентный экономический кризис. Термин был бы допустим, если бы у Молдовы были времена получше. ТО есть они были, но мы сейчас не режимах, а о независимости.

Пока наш беспрецедентный кризис, как гигантский снежный ком, который подкатили как раз к времени Додона и Кику. "Нате, отвечайте за это!"

@Telegram KP